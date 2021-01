Dat geet aus de Chiffere vun der Johns Hopkins Universitéit ervir. Donieft goufen et iwwer 93 Milliounen Infektioune mam Sars-Cov-2 vun deene gewosst ass.

Un der Spëtzt stinn d'USA mat bal 390,000 Doudesaffer, also ongeféier 1/5 vum globale Chiffer. Dat ass an absolutten Zuele gekuckt.

Wann een awer relativ zur Awunnerzuel kuckt da leien déi europäesch Länner am héchsten.

Do virop d'Belsch mat 178 Persounen pro 100.000 Awunner, Italien 134 an Groussbritannien mat 130. D'USA kommen do op 119 Mënschen pro 100.000 Awunner.