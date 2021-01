D'National Rifle Association wéilt New York verloossen, well et ee „korrupt an vergëft“ Ëmfeld wier. Et wéilt een sech elo an Texas nei opstellen.

Esou d'Ausso vun der amerikanescher Waffelobby NRA. Am August hat d'Procureur Générale vum US-Bundesstaat New York, d'Letitia James, eng Plainte géint d'NRA gemaach wéinst Bedruch a Mëssbrauch. Et wär Geld fir Luxus-Reese verontreit ginn an donieft hätte Féierungsperséinlechkeete vun der Waffelobby, Commanden un Famill a Frënn virun ginn. Den Donald Trump hat dës Plainte am Summer als „schrecklech Saach“ bezeechent an der Lobby geroden, fir hire Sëtz an Texas ze verleeën. D'NRA ass eng ganz konservativ Organisatioun mat groussem politeschen Afloss, déi virun allem d'Republikaner an och den President Trump ënnerstëtzt.