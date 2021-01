Et ass net nëmmen hei am Land eng bedréckend Situatioun an der Pandemie fir d’Geschäftswelt, mä mam Ausfall vum Tourismus och op de Vakanzedestinatiounen.

An de Wantersport-Regiounen am Frankräich baangt een ëm d’Saison an domat ëm d’Zukunft vu ville Betriber.

“Et ass keng Skisaison, et ass egal wat”, dat ass de Credo an de franséischen Alpen. An der ablécklecher Situatioun kënnt keen op seng Käschten – natierlech net de Wiert an awer och net de Client.

Vun der Gastronomie iwwert d’Geschäfter an d’Liftbedreiwer: d’Akommes ass komplett agebrach. Millioune ginn dëst Joer hei net ëmgesat an d’Angscht geet ronderëm, dass des Wantersaison komplett gestuerwen ass, mat den neie Restriktioune vu Paräis.

E Mëttwoch sollen Decisioune falen, mä souguer dann, am Fall vu grénger Luucht, géife wéineg Deeg bleiwen, fir d’Saison nach ze retten. Villfach ginn déi aktuell Restriktiounen och, grad wéi hei am Land, net verstanen, well se net explizéiert goufen.

Um Enn baangt Chamonix ëm d’Zukunft. Et ass eng Uertschaft ënner villen. Eng Saison déi ausfält erlaabt dann och keng Investitiounen an déi nächst, an um Enn bleift a kengem Geschäftsmodell iwwerhaapt vill ze retten.