Nodeems an Éisträich de Lockdown ëm eng weider Woch verlängert ginn ass, kënnt d’Regierung dëse Weekend fir Berodungen zesummen.

Et geet drëm Entscheedungen ze treffen, wéi et nom 25. Januar soll weidergoen. Déi mutéiert Versioun vum Virus, déi mëttlerweil och an Éisträich optrëtt, suergt fir nei Erausfuerderungen.

De Lockdown an Éisträich - Reportage Catherine Anen

Wéinst der méi ustiechender brittescher Virusmutatioun bleift d’Corona-Alerte a ganz Éisträich op rout. Aacht Bezierker, dorënner och d’Stied Wien an Innsbruck, géifen d’Krittäre fir Orange erfëllen. Ma de Bundeskanzler Sebastian Kurz huet déi alt ze héich Erwaardunge gebremst. D’Situatioun wier den Ament héich volatil an et misst ee weiderhin extrem gutt oppassen, esou de Kurz géigeniwwer der Norichtenagentur APA.

Zesumme mat den Landeshaaptleit an de Sozialpartner, soll dëse Weekend iwwer d’Situatioun an de Schoulen, dem Tourismus an der Horesca decidéiert ginn. Wéini si hier Dieren erëm kënnen opmaachen, ass nach net kloer.



Besser gesäit et awer fir d’Geschäfter aus. Wéi eng Commercer genee nees Clienten empfänken dierfen, ass nach net gesot, ma warscheinlech gëtt eng méi streng Maske-Flicht agefouert. Et leeft drop eraus, datt jiddereen an ëffentlechen Ariichtungen an an de Supermarchéeën FFP2-Schutzmasken muss undoen. Och d’Ofstandsreegelung soll verschäerft ginn



Den Ament huet Éisträich 26.689 aktiv Fäll. 1.725 Leit ginn am Spidol behandelt. Dovun 361 op der Intensivstatioun. 6.931 Persounen sinn un der Longekrankheet gestuerwen. Éisträich huet ronn 2.000 nei Ustiechungen am Dag an d’7-Dages Inzidenz läit bei ronn 150.

Am Alpeland gëtt zanter dem 27. Dezember geimpft. Der Regierung hiren Impfplang besteet aus 3 Phasen. An enger éischter Phase ginn eeler Leit an den Altersheemer an d’Personal geimpft. An der zweeter Phase ginn vulnerabel Leit an Persounen an kriteschen Beruffer, ewéi zB an enger Klinik geimpft. An der drëtter Phase kann sech jiddereen impfe loossen.

De Gesondheetsminister Rudolf Anschober vun de Gréngen huet en Donneschden Impfungen fir ronn 600.000 Mënschen an Éisträich bis Enn Mäerz ugekënnegt. Bis ewell goufen 180.000 Impf-Dosen vun BioNtech an Pfizer geliwwert an 10.000 Dosen vu Moderna.

Zanter dem Freiden muss een sech och online Registréieren fir areesen ze kennen. Dëst gëllt fir jiddereen, och fir déi Eenheemesch. D’Quarantän-Reegelung bleift onverännert. No 5 Deeg huet een dann d’Méiglechkeet, sech testen ze loossen. Wann den Test negativ ass, duerf een aus der Quarantän eraus.

No dësem Weekend soll d’Situatioun iwwer den aktuellen Lockdown feststoen. Sécher ass awer mol, dass en net komplett opgehuewen gëtt.