E puer Deeg virun der Inauguratioun vum nächsten US-President, gouf an der Haaptstad Washington een arméierte Mann, net wäit vum Kapitol, festgeholl.

Hien hat eng geluede Waff mat Ronn 500 Schoss Munitioun bei sech. Béides war net registréiert. Donieft hat den 31-Joer-ale Mann kee Waffeschäin, wei eng Porte-Parole vun der Police matgedeelt huet.

Den Noriichtesender CNN huet gemellt, dass de Mann wuel gefälschte Pabeieren bei sech hat fir kënne bei der Inauguratiounszeremonie e Mëttwoch derbäi ze sinn.

No den surreale Biller aus dem Kapitol den 6. Januar, goufen zu Washington ganz streng Sécherheetsmesurë fir d'Inauguration vum Joe Biden en place gesat. Dausende Membere vun der Nationalgarde sollen den Sëtz vum Kongress déi Kéier schützen.

De Joe Biden huet iwwerdeems ugekënnegt, dass schonn e Mëttwoch, also den Dag vu senger Inauguratioun, eng ganz Rei Mesuren ëmgesat ginn, déi d'Land vum Donald Trump senger Politik soll erof féieren. Ënner anerem soll d'Areesverbuet fir Bierger aus absënns muslimesch gepräägte Länner réckgängeg gemaach ginn an d'USA sollen zeréck an de Paräisser Klimaaccord gefouert ginn.