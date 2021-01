Zwee Deeg nom Äerdbiewen op der Insel Sulawesi ass de Bilan vun den Doudesaffer op op d'mannst 60 geklommen.

Et gëtt weiderhin no Iwwerliewende gesicht. An de Spideeler ginn honnerte Blesséierter behandelt, genee Zuele ginn et awer aktuell keng.

Den Epizentrum vum Biewen, wat eng Stäerkt vu 6,2 op der Richterskala hat, louch 36 Kilometer südlech vu Mamuju an enger Déift vun 18 Kilometer.