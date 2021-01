Als éischte Bundesminister huet den Heiko Maas sech fir méi labber Corona-Restriktioune fir Leit ausgeschwat, déi sech impfe gelooss hunn.

Geimpfte Leit sollten nees hir Grondrechter ausüben dierfen, esou de Maas an engem Interview an der Bild am Sonntag.

Als Beispill huet hien den Accès a Restauranten a Kinoe genannt. Et wier zwar nach net ofschléissend gekläert, ob Geimpfte Leit anerer nach infizéiere kënnen, ma wat kloer wier: e Geimpften hëlt kengem méi e Beootmungsapparat ewech, esou den SPD-Politiker. Domat géif op d'mannst een zentrale Grond fir d'Aschränkung vun de Grondrechter ewechfalen.

Hien erënnert dann och un d'Bedreiwer vun den aktuell zouene Restauranten, Kinoen, Theateren oder Muséeën, déi e Recht drop hätten nees opzemaachen, wann et eng Méiglechkeet dofir gëtt. An déi géif et ginn, wann ëmmer méi Mënsche geimpft wieren. Wa bis just geimpfte Leit an de Restauranten a Kinoe wieren, kéinten déi sech jo net méi géigesäiteg ustiechen. Hien huet déi bis elo gefouert Debatt "irreführend" genannt, well et net ëm Privilegie fir Geimpfter geet, mä ëm d'Ausübung vu Grondrechter. Déi hätt de Staat mat de Corona-Reegele massiv ageschränkt.