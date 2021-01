5 Méint nodeems hie vergëft gouf, flitt de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vu Berlin zeréck op Moskau, obwuel hie riskéiert direkt an de Prisong ze kommen.

Dat wéinst den Oploen, déi mam Sursis verbonne sinn, déi hie bei enger fréiere penaler Prozedur net agehalen hätt.

De Leader vun der Oppositioun hat seng Supporter opgeruff hien zu Moskau ze treffen an scho Stonne viru sengem Depart zu Berlin hunn d'Autoritéiten d'Sécherheetsmesuren um Fluchhafe verschäerft. De Parquet vu Moskau huet gewarnt, dass Maniffen um Fluchhafen net erlaabt sinn an een an dem Fall misst mat Konsequenze rechnen.

Zanter dem Summer war den Nawalny an Däitschland an huet sech vu senger Vergëftung mam Nervegëft Nowitschok erholl. Hien hat am August den russesche President Putin an den Geheimdéngscht FSB dofir responsabel gemaach. Déi hunn dës Accusatioun natierlech zeréck gewisen. Den Nawalyn hofft elo, dass no sengem Retour eng Enquête opgemaach gëtt.