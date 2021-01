D'Männer hätten de Fraen opgelauert, wéi dës mat engem Déngschtwon op d'Aarbecht bruecht goufen, esou e Porte-Parole vum Geriicht.

De Chauffer vum Won gouf blesséiert. D'Hannergrënn vun der Dot si bis ewell nach net bekannt.

Trotz de Friddensverhandlungen tëscht der afghanescher Regierung an där radikalislamescher Taliban ass d'Zuel vun den Attacken an der Lescht erëm geklommen. Virop zu Kabul geroden ëmmer erëm Politiker, Journalisten a Mënscherechtsaktivisten an d'Viséier vun Extremisten.