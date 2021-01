Een Dag virum Vertrauensvott am Parlament sicht den italienesche Ministerpresident Giuseppe Conte weider no Supporter fir seng Regierung.

Dës hat e Mëttwoch hir Majoritéit verluer, wéi zwou Ministerinne vun der Minoritéitspartei Italia Viva zeréckgetruede sinn. Grond dofir war e Sträit iwwert EU-Hëllefsgelder a Milliardenhéicht fir den Nees-Opbau vum Land no der Corona-Pandemie. Italia Viva hat gefuerdert, méi Suen an de Gesondheetssecteur z'investéieren an dofir Suen aus dem Eurorettungsfong ofzeruffen. Jee nodeem wéi de Vertrauensvott e Méindeg ausgeet, kéint et an Italien virgezunne Wale ginn.