Den Ament ass Delphine d'Amarzit Vizecheffin vun der Online-Bank Orange, am Mäerz soll si ee vun den ieweschte Posten op der Paräisser Bourse iwwerhuelen.

Fir eng alleréischte Kéier soll déi traditiounsräich Bourse vu Paräis vun enger Fra geleet ginn. Euronext huet e Méindeg annoncéiert, dass Delphine d'Amarzit am Mäerz de Chef-Posten iwwerhëlt. D'Opsiichtsagence an d'Aktionäre vun Euronext musse just nach hiren Accord ginn.

D'Amarzit ass spezialiséiert op d'Entwécklung um Kapitalmaart an op europäesch Finanzmaartreguléierung. Vun 2007 bis 2009, zur Zäit vun der Finanz- a Wirtschaftskris, huet si beim franséische Finanzministère geschafft.

Euronext bedreift 6 Bourssen, nieft där zu Paräis och d'Plazen zu Amsterdam, Bréissel, Dublin, Lissabon an Oslo, am Fréijoer kënnt nach d'Bourse vu Madrid dobäi. Och zu Amsterdam a Madrid si Fraen op de Leaderpositiounen, d'Simone Huis in't Veld an d'Isabel Ucha. Euronext beschäftegt eegenen Aussoen no een Drëttel Fraen (32%).

D'Konkurrenz zu London, d'London Stock Exchange, hat leschte Mount ugekënnegt, dass an Zukunft d0Julia Hoggett d'Geschäfter leede wäert.