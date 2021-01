Iwwert eng Woch ass et hier, dass et an enger Goldminn am Oste vun China zu enger uerger Explosioun koum.

22 Persoune goufe beim Ongléck als vermësst gemellt. Wéi et vun den Autoritéite vun der Provënz Shandong heescht, hunn e puer vun den Aarbechter Liewenszeeche vu sech ginn. Secouriste sollen nämlech héieren hunn, wéi si geklappt hunn, fir op sech opmierksam ze maachen. Donieft ass et hinne gelongen, e schrëftleche Message un enger Léngt ze befestegen, déi erofgelooss gouf. Op dës Manéier konnte si matdeelen, dass op d'mannst 12 vun de betraffene Persounen nach um Liewe sinn. Weider hu si aus 600 Meter Déift kommunizéiert, dass si onbedéngt Medikamenter, géint Péng, Entzündungen, héije Bluttdrock a Verbänn brauchen. 4 Leit goufen deemno blesséiert, si alleguer wiere vu Waasser ëmginn, steet um Ziedel ze liesen. En éischten Hëllefspak mat Iesse gouf schonn erofgelooss, anerer sollen nokommen. D'Secouriste plangen, fir d'Minnenaarbechter duerch verschiddenen Tunnellen, déi gegruewe ginn, mat frëscher Loft a Liewensmëttel ze versuergen. Wéinst Sécherheetsproblemer kënnt et a chineesesche Minnen ëmmer nees zu déidlechen Accidenter. Am Dezember waren 23 Persounen an der Stad Chongging ëm d'Liewe komm.