E Geriicht an der südkoreanescher Haaptstad huet de Lee Jae Yong wéinst Bestiechung a Verontreiung verurteelt.

Offiziell ass den 52 Joer ale Mann de Vizepresident vu Samsung Electronics, ma hie gëllt awer als déi iewescht Entscheedungsinstanz beim Smartphone-Hiersteller.

Am Kader vun engem Bestiechungs- a Verontreiungsskandal gouf hien am Joer 2017 zu senger Prisongsstrof vu 5 Joer verurteelt. Nodeems hien an Appell gaangen ass, koum de Samsung-Ierwe am Joer 2018 fräi. Kuerz dorobber gouf de Fall awer nees opgerullt. E Méindeg gouf hien zu enger Prisongsstrof vun 2,5 Joer verurteelt.

Samsung Electronics wollt sech e Méindeg net dozou äusseren. Experten no kéint d'Urteel Samsung an eng eescht Kris stierzen, sou de Professer fir Wirtschaft Kim Dae Jong. Nodeems d'Urteel gesprach war, sinn d'Samsung-Aktien agebrach a sollen den Ament mat 3,4 Prozent am Minus leien.