Dat norwegescht Institut fir ëffentlech Gesondheet huet seng Recommandatioune fir d'Covid-19-Impfung fir Senioren, déi scho Virerkrankungen hunn, geännert.

D'Doktere sollen elo den eelere Patient individuell kucken an ofweien, ob den Notze vum Vaccin iwwerweit oder méiglech Riske vun Niewewierkungen.

23 eeler Persoune sinn nämlech an Norwegen e puer Deeg no der Vaccinatioun gestuerwen. Bei 13 vun hinnen ass eng Autopsie gemaach ginn. Allen 13 waren iwwer 80 Joer al a gebriechlech. Trotzdeem kann an deene Fäll net ausgeschloss ginn, datt Impf-Niewewierkungen den Doud mat provozéiert hunn. Dat seet de Chef vun der Norwegescher Medikamenten-Autoritéit.

De Vaccin vu Biontech/Pfizwer ass un 43.500 Leit getest ginn. Nëmme wéineg Persoune ware méi al wéi 85. Déi eelste Madamm hat 91 Joer a kee war seriö krank ginn.