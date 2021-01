Och d'Schoule solle bis Mëtt Februar "grondsätzlech zou bleiwen".

Bund a Länner hu sech op eng Verlängerung a Verschäerfung vun de Corona-Reeglen gëeenegt. Dat geet aus engem Entworf fir d'Videokonferenz vun de Ministerpresidente mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel ervir, esou NTV.

Dësem Pabeier no géifen dann emol d'Mesure bis de 15. Februar verlängert ginn. Privat Treffe solle weider bestoe bleiwen, dat awer, wéi elo schonn, mat maximal enger weiderer Persoun aus engem anere Stot.

Nei ass d'Flicht fir e medezinesche Mask am ëffentleche Verkéier an a Geschäfter ze droen. Gemengt sinn domadder déi sougenannten OP-Masken, respektiv KN95 oder FFP2-Masken, déi Vire filteren. Eng generell FFP2-Maskeflicht, wéi et se a Bayern gëtt, soll et awer net ginn.

Weider sollen d'Kontakter am ëffentleche Persouneverkéier generell reduzéiert ginn. En Drëttel vun der Zuel vun de Leit, déi normalerweis am ëffentleche Verkéier transportéiert ginn, gëtt ugepeilt. Sou kéint och den Ofstand korrekt agehale ginn.

Iwwerall do, wou et nëmme méiglech ass, soll de Leit Home Office ugebuede ginn. Hei géif also gekuckt ginn, ob et technesch méiglech wier an och ëmgesat kéint ginn. Fir Beräicher an engem Raum, wou net ka genuch gelëft ginn oder d'Dinsatnz agehale ginn, sollen dann och nees FFP2-, respektiv KN95-Maske gedroe ginn.

Et géif éischt Indice ginn, dass de mutéierte Virus sech och verstäert bei Kanner a Jugendlechen ausbreede géif, méi wéi bis elo bekannt wier. Schoule solle bis de 15. Februar grondsätzlech zoubleiwen, et géif séchergestallt ginn, dass et eng Noutfall-Betreiung gëtt, Léieren op Distanz soll d'Reegel ginn. Wann d'Wochen-Inzidenz an engem Bundesland ënner 50 géif falen, sollen dës Reegelen dann awer kënne méi labber gemaach ginn. Et bleift also zou, bis een ënnert dësem Wäert ass.

An Alters- a Fleegeheemer soll fir d'Fleegepersonal eng FFP2 Flicht ginn. Fir d'Bewunner an d'Mataarbechter géif de Schnelltest och wichteg ginn. Wéinst der Knappheet u Personal, kéinte kuerzfristeg Zaldoten aus der Bundeswehr agesat ginn, fir sou Tester duerchzeféieren.

Sollten et bis de 15. Februar keng Verbesserunge ginn an d'Inzidenz a Länner net agehale ka ginn, géifen et héchstwarscheinlech dann hei weider Restriktioune ginn. Dozou gehéieren e Couvre-Feu an eng Restriktioun vum Beweegungsradius op 15 Kilometer. Dëse Punkt kéint awer vir vill Diskussioune féiere bei de Ministerpresidenten.

Kritik gëtt et och un der EU, well vill ze kuerzfristeg matgedeelt gouf, dass d'Liwwerunge vun den Impfstoffer net kéinten alleguerten agehale ginn.