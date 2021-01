Den Donald geet. Dat ware mat all sengem Gedeessems 4 Joer, déi séier eriwwer goungen.

Den Donald Trump geet wuel an d'Geschicht an als ee vun den ëmstriddenste Presidente vun den USA.

Bilan Trump/Reportage Jean-Marc Sturm

Hie war d'Nummer 45 am Wäissen Haus an huet do fir méi Duerchernee gesuergt wéi all seng Virgänger zesummen.

Vu Faillitten iwwer Televisiouns-Ikon, politeschen Newcomer bis President.

Mat der Realitéit hat den Donald et net esou richteg. Direkt bei senger Vereedegung huet hien 3 Mol méi Spectateure gesinn, wéi der effektiv do waren.

Um Enn vu sengem Amt huet hie 60 Prozesser wéinst presuméiertem Walbedruch verluer.

Hien ass deen eenzegen US-President, géint deen zwee Mol een Impeachment lancéiert gouf.

Der Washington Post no huet den Trump bannent de leschte 4 Joer ëffentlech iwwer 30.500 Mol carrement gelunn.

Hien huet de Weltklima-Accord gekënnegt, den Atomaccord mam Iran. Hien huet um Beispill vu Macron a Merkel d'EU beleidegt an huet een Handelskrich mat den Europäer lancéiert, vun der Nato net ze schwätzen. Dogéint huet hie bei autoritäre Regimmer wéi Saudi-Arabien, Russland, China oder Nord-Korea de schéine Männche gewisen.

Doheem war et Hexejuegd no illegalen Immigranten, eng Mauer op der Grenz mat Mexiko, déi nach ëmmer net steet.

Corona war fir den Trump eppes, wat einfach esou verschwënnt ,bis dass hie selwer ugestach gouf.

Black Lives Matter war fir den Trump eng Geleeënheet, fir d'National-Guard lass ze schécken. Beim Stierme vum Kapitol duerch Trump-Supporter war et net de Fall.

Fake News etc.

Den Donald Trump huet um Enn ee Land komplett gespléckt. US-Statistiken no kréien 28 Milliounen Amerikaner net all Dag genuch ze iessen. Fir 85 Milliounen US-Bierger bleift um Enn vun der Pai nach vill Mount iwwereg.

Hien ass e Mëttwoch net present, wann de Biden vereedegt gëtt. Den Donald kann esouguer och net verléieren.

Ech sinn emol gespaant, mat wat de Clan Trump 2024 kënnt.