Zu Berlin-Kladow koum et en Dënschdeg zu engem Brand, bei där eng Persoun ëm d'Liewe koum. 3 Persoune goufe schwéier blesséiert, 11 méi liicht.

Ëm wien et sech beim Doudesaffer handelt, ass bis ewell nach net gewosst. Wéi et vun de Pompjeeën op der Plaz heescht, hätt een d'Feier ënner Kontroll. Ronn 140 Secouriste waren am Asaz.

Een Zëmmer vun engem Pensionär wier komplett verbrannt, heescht et weider. Wéinst dem Damp an der ageschränkter Mobilitéit vun den eelere Leit war et schwiereg, d'Leit aus dem Gebai ze bréngen. Eng zousätzlech Erausfuerderung war fir d'Pompjeeën, dass verschidde Bewunner mam Coronavirus infizéiert sinn.

D'Fleegeheem läit am Bezierk Spandau am Weste vu Berlin.