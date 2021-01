Den Joe Biden gëtt géint 12 Auer Lokalzäit, also 18 Auer eiser Zäit, zu Washington als 46. President vun den USA vereedegt.

Zënter Deeg ass d'Opreegung an der amerikanescher Haaptstad grouss a wann eppes elo scho sécher ass, dann, datt et eng aner Zeremonie gëtt, wéi soss Joren.

Fir d'alleréischt feelt d'Vollek. Do wou normalerweis honnertdausende Mënsche géife stoen, fir ze klappen an ze feieren, ass et wéinst Covid-19 däitlech méi eidel. Wéinst der Attack op de Kapitol gesäit et dogéint schonn zënter Deeg zu Washington aus wéi an engem Krichsgebitt. Eng 25.000 Membere vun der Nationalgard suerge fir d'Sécherheet. Dat sinn der 2,5 Mol méi, wéi viru 4 Joer.

Mënschemasse gesinn den Joe Biden an déi nei Vizepresidentin Kamala Harris mat Sécherheet net, dofir gesi se dës Kéier op der National Mall 200.000 US-Fändelen, déi extra en place gesat goufen.



De Programm fänkt ëm 10 Auer Lokalzäit un, mat engem Livestream, dee sech virun allem u jonk Leit adresséiert, ënnert anerem mat engem Message vun der nächster First Lady Jill Biden.



Um Punkt 12 Auer fänkt d'Mandat vum Joe Biden an der Kamala Harris un. Dat ass esou an der amerikanescher Verfassung festgehalen. Och wann den Eed eréischt puer Minutte méi spéit géif ofgeluecht ginn.

No sengem Eed hält den Joe Biden seng éischt Ried als amerikanesche President. Den George Washington huet iwwregens 1793, wéi hie säin zweet Mandat ugefaangen huet, déi kierzte Ried als President gehalen. Si hat deemools grad emol 135 Wieder. Déi vum Joe Biden dierft eng Grimmel méi laang ginn a si steet ënnert dem Motto "America United".

Dono inspizéiert de President Unitéite vun der Arméi an da geet et op de Kierfecht vun Arlington. Do leet den Joe Biden eng Gerbe néier um Graf vum onbekannten Zaldot, a Presenz vu senge Virgänger Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton a gëtt dann an d'Wäisst Haus eskortéiert.



Ongewinnt ass dës Kéier net just, datt bei der Assermentatioun de Publikum feelt, mä och de Président sortant. Den Donald Trump huet jo selwer decidéiert, d'Zeremonie ze schwänzen.

Juristesch gesinn ass dat iwwerhaapt kee Problem an den Joe Biden huet och nom Stuerm op de Kapitol gesot, et wier gutt, datt den Donald Trump net dobäi wier.



Den Trump ass dee 5. President an der Geschicht vun den USA, deen net dobäi ass, wa säi Successeur vereedegt gëtt.

Déi leschte Kéier war dat 1974 de Fall, wéi den Gerald Ford vereedegt gouf.

De Richard Nixon, deen iwwert de Watergate Skandal gefall war an huet missten zerécktrieden, hat och op d'Feierlechkeete verzicht. An de leschte Stonnen huet et vu Washington geheescht, den Donald Trump wier amgaangen, seng eegen Zeremonie, mat militäreschen Éiere virzebereeden. Déi soll e Mëttwoch de Moie Lokalzäit sinn, ier hien dann eng leschte Kéier u Bord vun der Air Force One a Florida bruecht gëtt.



Vill gefeiert gëtt no der Vereedegung vum Joe Biden net.



Et gëtt dës Kéier eng extra Fernseeemissioun, déi vum Tom Hanks moderéiert gëtt. Eng ganz Partie Kënschtler hunn ugekënnegt, do wëllen opzetrieden. Ugemellt hu sech zum Beispill de Bruce Springsteen, d'Jennifer Lopez, den John Legend, den Jon Bon Jovi, den Justin Timberlake an d'Foo Figthers.

Nationalhymn, déi séngt d'Lady Gaga a wéi d'Washington Post geschriwwen huet, hätt sech den Donald Trump an de leschten Deeg nawell opgereegt, iwwert sou vill Prominenz.

Dat ass ze verstoen, no senger Vereedegung viru 4 Joer sinn déi zwee Countrysänger Toby Keith a Lee Greenwood opgetrueden an d'Rockgrupp 3 Doors Down. Däitlech manner prominent Presenz - u Corona kann dat deemools net geleeën hunn.