Wéinst Bedruch steet de Steve Bannon viru Geriicht. Ma egal wéi d'Urteel wäert ausfalen, muss hien net an de Prisong goen.

US-Medien mellen, datt den Trump säi fréiere Beroder soll begnodegt hunn, dat no engem Telefonat zesummen.

Wéinst enger Spendenaktioun fir de Bau vun der Grenzmauer mat Mexiko gëtt dem Bannon Bedruch virgehäit. Hie soll do Sue fir aner Zwecker benotzt hunn. Ronn 25 Milliounen Dollar solle fir d'Organisatioun "We Build the Wall" zesumme komm sinn, de Bannon soll dovunner 1 Millioun agestach hunn. Déi Virwërf huet hie bis ewell ëmmer zeréckgewisen.

Am August war hien du verhaft ginn, ma bis ewell gouf hien nach net verurteelt. Normalerweis ginn Leit och eréischt begnodegt, wa si verurteelt goufen. Vu senge Kritiker muss den Nach-US-President sech scho méi laang unhéieren, datt hien d'Begnodegung mëssbraucht, fir Leit, déi him no stinn, aus der Schosslinn vun der Justiz ze huelen. Kuerz viru Chrëschtdag hat hie jo schonn de fréiere Chef vu sengem Walkampfteam Paul Manafort begnodegt.

Et wier awer net virgesinn, datt hie sech selwer, seng Famill a säi Beroder Rudy Giuliani géif begnodegen.

Donieft goufen awer 72 weider Persoune begnodegt, dorënner vill Frënn vum Donald Trump. Wirtschaftskrimineller, fréier Parteifonctionnären, zwee prominent Rapper a vill manner bekannten Nimm stinn op dëser Lëscht. Dorënner der och vill, déi am verhältnisméisseg héich Strofe kruten, zum Beispill fir Drogendelikter, an déi aus guddem Grond konnten op en Noloosse vun hirer Strof hoffen. Déi allermeescht si Männer.