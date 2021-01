D'Geriicht zu Moskau huet de Rendez-vous viru Geriicht op de 5. Februar verréckelt, well de Kreml-Kritiker no sengem Retour nach a Quarantän ass.

Déi fir e Mëttwoch geplangten Auditioun viru Geriicht a Russland géint de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wéinst Verleumdung vun engem Krichsveteran ass verréckelt ginn. D'Geriicht zu Moskau huet als neien Datum de 5. Februar festgeluecht. De Grond fir d'Verrécklung ass, dass den Nawalny no sengem Retour aus Däitschland aktuell nach a Quarantän ass, dat huet d'Affekotin vum russeschen Oppositionellen e Mëttwoch der Noriichtenagence AFP gesot.

Den Nawalny war e Sonndeg direkt no sengem Retour aus Däitschland zu Moskau festgeholl ginn. Zu Berlin war hien no enger Gëftattack a Sibirien behandelt ginn, fir deen hien de Kreml responsabel mécht. Kuerz no senger Verhaftung war den Oppositionellen zu 30 Deeg Prisong verurteelt ginn, dat well hien 2014 géint Bewärungsoplage verstouss soll hunn.

Den aktuelle Prozess wéinst Verleumdung hat schonn d'lescht Joer am Juli ugefaangen. No der Gëftattack war en awer ausgesat ginn. D'Justiz reprochéiert dem 44 Joer alen Nawalny "falsch" a "beleidegend" Äusserungen iwwert ee Weltkrichsveteran. Dësen hat sech an engem Video fir de Verfassungsreferendum vum russesche President Putin ausgeschwat.

Den Nawalny a seng Ënnerstëtzer hunn iwwerdeems hir Landsleit fir e Samschdeg zu Demonstratioune géint d'Regierung opgeruff.

Fir weider Spannungen dierft eng en Dënschdeg vum Nawalny senger Ekipp publizéiert Recherche iwwert een angebleche Luxus-Palast vum Putin suergen. D'Gebai hätt 1,1 Milliarden Euro kascht a wär duerch "déi gréisst Bestiechung vun allen Zäite" bezuelt ginn, heescht et am Rapport. De Youtube-Video soll antëscht iwwer 18 Millioune Mol ugeklickt gi sinn.

De Kreml huet dës Reprochen zeréckgewisen.