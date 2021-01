Zanter bal 30 Joer ass den Drogebaron Pablo Escobar schonns dout. Seng importéiert Nilpäerd ginn allerdéngs elo zu enger Gefor.

Fuerscher roden dofir dozou, d'Nilpäerd ëmzebréngen. De Pablo Escobar hat deemools 4 Nilpäerd op seng berüümt Hacienda Napoles importéiert, mëttlerweil sinn et 65 bis 80 Déieren. Experte fäerten, datt se sech weider extrem ausbreeden.

A leschter Zäit hunn d'Déieren och elo Mënschen ugegraff a ginn dowéinst ëmmer méi zur Gefor. Allerdéngs kéint et elo schwiereg ginn, se ëmzebréngen, well d'Awunner aus der Regioun sech un d'Déiere gewinnt hunn a well d'Nilpäerd eng Touristenattraktioun gi sinn.