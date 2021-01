Deen ee Präsident geet, dee 46. gouf um Mëttwoch vereedegt.

Dat Wäisst Haus steet awer net laang eidel zu Washington, der Haaptstad vun den USA. Nieft dem Wäissen Haus, dem Kapitol an dem Lincoln Memorial ass do och nach de Watergate Hotel ze fannen. Do denke mer dann och un d'Watergate-Affär, de politesche Skandal vun 1972.

Den Direkter vun dësem renomméierten Hotel zu Washington ass e Lëtzebuerger. De Pascal Forotti. Mir hu mat him iwwer déi turbulent Wochen zu Washington geschwat.

