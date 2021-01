Heibäi handelt et sech ëm warscheinlech ee vun de gréissten doudege Walen, déi am Mëttelmier fonnt goufen.

Daucher hätten d'Déier schonn e Sonndeg entdeckt. U sech goufe si wéinst engem méi klenge Wal geruff, deen antëscht nees am Mier verschwonnen ass.

Mëttlerweil gouf dat doudegt Déier vu Sorrent an den Hafe vun Neapel transportéiert. Do soll de Wal vu Mieresbiologen an aneren Experten ënnersicht ginn.