Am Kader vun der Impfcampagne huet den Internet-Ris der Biden-Regierung ugebueden, si an hirem Virgoen z'ënnerstëtzen.

Zil ass et, 100 Milliounen Amerikaner an den éischten 100 Deeg vu senger Amtszäit ze impfen. Dat geet aus engem Bréif vum Amazon-Manager Dave Clark ervir, deen AFP virläit.

Donieft huet Amazon gefuerdert, dass d'Impfung vu senge ronn 800.000 Mataarbechter soll séier iwwert d'Bün goen. Déi meescht vun hinne géingen nämlech keen Home Office maachen. Et hätt ee schonn e Vertrag mat enger Gesondheetsorganisatioun ofgeschloss, fir dass Mataarbechter op der Plaz a Verdeelerzentren a Biosupermarchéë kënnen hire Vaccin kréien. No Walmart géingen a kengem anere Betrib am Land esou vill Leit schaffe wéi bei Amazon, huet de Clark nach betount.