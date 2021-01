22 Persoune goufen als vermësst gemellt, nodeems et am Oste vu China zu enger Explosioun an enger Goldminn koum.

Wéinst dem haarde Steen géing d'Rettungsaktioun sech an d'Längt zéien, mellt de Fernseesender CCTV. De gréisste Schacht an der Goldminn wier nämlech net méi grouss wéi den Deckel vun engem Offlosskanal. 11 Minnenaarbechter goufen an enger Déift vun iwwer 500 Meter ënnert der Äerd vun der Explosioun iwwerrascht, ee vun hinnen ass gestuerwen. Informatiounen iwwert den Zoustand vun deenen aneren Aarbechter ginn et bis ewell net. Op engem Ziedel, deen un enger Léngt befestegt gouf, hunn déi Iwwerliewend matgedeelt, dass si dréngend géinge Medikamenter brauchen. Donieft géing de Waasserspigel ëmmer méi klammen. Mëttlerweil goufe si mat waasserdichten Handye versuergt, fir mat der Aussewelt kommunizéieren ze kënnen.