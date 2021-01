Ënnert anerem sinn 2 Politiker an der Affär verwéckelt.

Déi italienesch Police huet en Deel vun der kalabresescher Mafia zerschloen an dobäi 2 Politiker festgeholl. Wéi de Parquet zu Catanzaro matgedeelt huet, goufe bei der Razzia 13 presuméiert Membere vun der "Ndrangheta" verhaft, 35 weider Persoune koumen an Hausarrest. Hinne gi Steierhannerzéiung duerch falsch Rechnungen, kriminell Conspiratioun an illegal Opträg virgeheit, ënnert anerem am Kader vu Corona-Schutzausrüstunge wéi Masken, Helmer oder Hännercher.

Ënnert de Verdächtegen ass och de fréiere Parlaments- an EU-Deputéierte Lorenzo Cesa vun de Chrëschtdemokraten. Beim 2. Politiker handelt et sech ëm de Francesco Talarico. D'Mafia soll him ënnert anerem am Joer 2018 Stëmme bei de Walen organiséiert hunn.

Ganzer 1.800 Konten an 388.000 Bankgeschäfter hunn d'Ermëttler ënnersicht, hei geet et ëm en Ëmsaz vun 250 Milliounen Euro. Et goufen och 266.500 Telefonsgespréicher ofgelauschtert, esou de Parquet.