En Donneschdeg um 13.55 Auer krut d'Police gemellt, dass an der Entrée vum Tréierer Landgeriicht e Mann behaapt hätt, eng Bomm bei sech ze hunn.

Op der Plaz huet d'Police de Beräich wäitraimeg ofgespaart, wat och zu Problemer am Trafic gefouert huet.

Knapp 7 Minutte méi spéit koum d'Meldung, datt de Mann festgeholl gi wier. Den 63 Joer ale presuméierten Täter stoung hannert der Entrée am Gank vum Geriichtsgebai, wou Justizbeamten hie schonn higehalen hunn.

Nach an de Sacochen oder an den Täsche vum Gezei goufe geféierlech Géigestänn fonnt, sou datt een Entwarnung konnt ginn.

Fir d'Faiten an d'Hannergrënn ze klären, koum de Mann mat op de Policebüro. D'Ermëttlunge lafen.