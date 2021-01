An am éischten Dag am Office gouf et direkt vill ze maache fir den neien US-President a seng Ekipp.

Déi dräi fréier Presidenten hunn hirem Successeur vill Gléck a sengen Aufgaben gewënscht, déi déi nächst Joren op hie waarden.

No der Aféierung: En normalen Dag um Büro fir den Joe Biden

Hie rappt d'Rudder staark zréck am Wäissen Haus, den neie Präsident Joe Biden. Op sengem éischte Schaffdag huet hie per Dekret direkt e puer vu staark ëmstriddenen Trump Decisiounen réckgängeg gemaach an hie rassembléiert déi Leit ronderëm sech, déi der US-Politik fir déi nächst 4 Joer een neit Gesiicht an der Welt an national solle ginn.

Séier no der Vereedegung goung et op d’Aarbecht. Nëmme Stonnen nodeems en offiziell President war, huet den Joe Biden 17 sougenannt "executive orders" ënnerschriwwen, Presidentendekreter, mat deene vill Schued aus der Trump-Zäit soll réckgängeg gemaach ginn.

De brittesche Premier Boris Johnson begréisst den neie Bäitrëtt vun den USA zu de Klima-Accorde vu Paräis. En dierft de Biden da spéitstens op der COP26 zu Glasgow begréissen.

An de Chef-Epidemiolog Dr Anthony Fauci huet d’Éier der WHO matzedeelen, dass d’USA drableiwen, obwuel jo en Depart ugekënnegt war. An natierlech steet d’Pandemie am Fokus. An 100 Deeg sollen 100 Millioune Bierger geimpft ginn an op eemol sinn och Maskeflicht a Social distancing erëm Themen an den USA.

D’Avril Haines gouf vum Senat ugeholl als Cheffin vun de Geheimdéngschter. De Vote war 84 zu 10, déi 10 Stëmme koumen alleguer vu Republikaner an der Kommissioun. Den Antony Blinken iwwerhëlt de State Department, esou heescht an den USA den Ausseministère. Hie soll en Dënschdeg vum Senat ugeholl hunn.

Eng ganz Rëtsch vun héije Fonctionnairen huet den Joe Biden via Videokonferenz vereedegt. Op si waarden wichteg Aufgaben an der Ëmsetzung vun der Wirtschaftspolitik an an der Gérance vun der Pandemie.

An d’Jen Psaki ass déi nei Pressespriecherin vun der Biden-Verwaltung. Alternativ Fakte wiere vun hir net z’erwaarden, seet se.