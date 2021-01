D'kanadesch Generalgouverneurin ass wéinst engem Bericht iwwer Mobbing op der Aarbecht zeréckgetrueden. De Bericht stoung kuerz virun der Verëffentlechung.

"Aus Respekt virun der Integritéit vu mengem Amt an eisen demokrateschen Institutioune sinn ech zur Konklusioun komm, dass en neie Generalgouverneur ernannt soll ginn", sou d'Julie Payette en Donneschdeg Lokalzäit.

E Bericht iwwer Belästegung op der Aarbechtsplaz sollt an den nächsten Deeg public ginn.

Déi onofhängeg Enquête war vun der kanadescher Regierung am Juli d'lescht Joer gefrot ginn, wéi Virwërf iwwer e "gëftegt" Klima an der Rideau Hall, der offizieller Residenz vun der Generalgouverneurin, opkomm sinn. Aktuell a fréier Mataarbechter am Büro vum Julie Payette haten hir virgehäit, hir Mataarbechter schikanéiert, ugejaut an ëffentlecht bloussgestallt ze hunn. E puer Leit hätten hire Büro an Tréinen opgeléist verlooss.

Nieft dëse Virwërf huet sech d'Payette och missen der ëffentlecher Kritik stellen, well si op deier Renovéierungsaarbechten an der Rideau Hal bestanen hätt an duerno refuséiert hätt, do eranzeplënneren.

Dëse Récktrëtt ass eminent an der Geschicht vu Kanada. De Generalgouverneur ass den offizielle Representant vun der brittescher Queen Elizabeth II. am Commonwealth-Staat.