Mir mussen duerchhalen a virun allem op d’Brems trëppelen, seet den däitsche Virolog Christian Drosten.

D’Joer kéint och méi geféierlech ginn, wéi der vill elo géife mengen. Sou nach eng Ausso am Interview mam "Spiegel".

Wann déi eeler a vulnerabel Leit geimpft sinn, kéint e groussen Drock entstoen, fir d’Corona-Mesuren opzehiewen. D’Konsequenz kéint sinn, datt sech bannent kuerzer Zäit ganz vill Mënschen ustiechen. „Vill méi, wéi mer eis iwwerhaapt kënne virstellen“, sou de Christian Drosten. Amplaz 20.000 oder 30.000 hätt een am schlëmmste Fall 100.000 nei Fäll den Dag. Méi jonk Leit wären da betraff. A wann et méi Fäll ginn, kéinten d’Intensivstatioune trotzdeem gefëllt ginn.

De bekannte Virolog ass grondsätzlech pessimistesch, datt nom méi relaxe Corona-Summer 2020 och dëst Joer mat engem Summer mat niddregen Zuelen ze rechne wär. D’Infektiounen a Spuenien a Südafrika hätten och gewisen, datt d’Hëtzt net ëmmer hëlleft.

Den R-Wäert misst weider gedréckt ginn. Och de Christian Drosten nennt en Zilwäert vun 0,7. Nach hätt een elo d’Méiglechkeet déi brittesch Variant anzedämmen. Wéi déi sech verbreet, géif d’Entwécklung massiv beaflossen.

De Virolog ass ënnert anerem och der Meenung, datt Schoulen a Crèchen an Däitschland mussen zou bleiwen.