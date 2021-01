Iwwert ee Joer nom Doud vun 39 Migranten an engem Killwon a Groussbritannien huet e Londoner Geriicht e Freideg d'Héicht vun de Strofe bekannt ginn.

Déi zweet Haaptugeklote goufe wéinst Homicide involontaire a Mënschenhandel zu 27 Joer respektiv 20 Joer Prisong verurteelt, dat huet d'Geriicht e Freideg zu London matgedeelt. Zwee weider Männer hunn e bësse méi eng niddreg Prisongsstrof kritt.

Déi véier Männer ware schonn am Dezember schëlleg gesprach ginn. Déi presuméiert Schlësselfigure vum Passeur-Netzwierk hunn elo déi héchst Prisongsstrofe kritt. Een 43 Joer ale Rumän muss fir 27 Joer an de Prisong, een 41 Joer alen nordireschen Transportentreprener gouf zu 20 Joer Prisong verurteelt. Fir zwee Camionschaufferen huet d'Geriicht Strofe vun 18 Joer respektiv 13 Joer a véier Méint Prisong decidéiert.

D'Läiche vun 31 männlechen Affer, ënner hinne Mannerjäreger, souwéi 8 Frae waren Enn Oktober 2019 an engem Industriegebitt ëstlech vu London an engem Camion entdeckt ginn. Si sinn u Sauerstoffmangel an Iwwerhëtzung gestuerwen.