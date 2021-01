Stand Samschdeg goufen am "Humboldt-Klinikum" an der däitscher Haaptstad 14 Infektioune mat der Variant B.1.1.7. bei Patienten a beim Personal nogewisen.

Fir d'Verbreedung vum Virus anzedämmen, gouf dowéinst déi komplett Klinick a Quarantän gesat, schreift den "Tagesspiegel". Experte ginn dovunner aus, dass mëttlerweil eng zweestelleg Zuel u Mataarbechter kéint infizéiert sinn. Och Familljemembere vum Personal si betraff. Bei verschiddene goufe scho Symptomer festgestallt, steet an der däitscher Zeitung ze liesen.

#Vivantes Humboldt-Klinikum stoppt Patientenaufnahme: Um eine Ausbreitung der Corona-Virusvariante B.1.1.7 zu verhindern, konzentriert sich die Klinik auf die derzeit dort stationär behandelten Patient*innen. Neue Patient*innen und Notfälle werden in andere Krankenhäuser gebracht — Vivantes (@Vivantes) January 22, 2021

Fir d'Behandlunge vun de Patiente weider garantéieren ze kënnen, gouf d'Gesondheetspersonal an eng sougenannten "Pendler-Quarantän" gesat. Dat heescht, dass si tëscht hirem Doheem an der Aarbecht pendelen dierfen, soss musse si sech awer un déi klassesch Quarantän-Reegelen halen. "Tagesspiegel"-Informatiounen no dierfe si net den ëffentlechen Transport, also Busser an d'Bunn, benotzen.

Just Leit, déi um Stierwe leien, dierfen nach Visiteuren empfänken. Liwwerdéngschter an Handwierker dierfe bis op Weideres net méi an d'Spidol eran.