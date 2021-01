Als éischten europäesche Regierungschef huet de brittesche Premier Boris Johnson mam neien US-President Joe Biden telefonéiert.

Dobäi hätt den Demokrat ënnert anerem d'Bedeitung vun der Nato als Defense-Allianz betount, heescht et aus dem Wäissen Haus. Aner Theme waren d'Corona-Pandemie an ee potentiellt Fräihandelsofkommes. Politologen no kéinten déi historesch Relatiounen tëscht den USA a Groussbritannien mat den zwee Politiker un der Spëtzt op eng Prouf gestallt ginn.

De Boris Johnson huet ëmmer seng enk Zesummenaarbecht mam Donald Trump betount. De Republikaner awer no den Onrouen um Capitol Hill kritiséiert. Den Joe Biden sengersäits hat am Walkampf méi wéi eemol de Brexit kritiséiert.