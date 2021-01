D'Wale ginn trotz der extrem ugespaanter Situatioun am Land duerch de Corona-Virus organiséiert.

Ma et gëtt allgemeng mat enger historesch niddreger Walbedeelegung gerechent. Den aktuelle President Marcelo Rebelo de Sousa geet als klore Favorit an d'Course. Sondagë gesinn den 72 Joer ale konservative Politiker mat 70% vun de Stëmme vir. Déi aner 7 Kandidate leien am eestellege Prozentberäich. Zanter dem Enn vun der Diktatur 1976 goufen nach all Presidenten a Portugal fir en zweet Mandat erëmgewielt.

Mat méi wéi 80.000 Neiinfektiounen d'lescht Woch läit Portugal antëscht weltwäit op der éischter Plaz bei de Coronafäll gerechent op d'Populatioun. Schold un der Hausse ass déi brittesch Mutatioun vum Virus. De Gesondheetssecteur steet virum Kollaps. D'lescht Woch huet d'Regierung decidéiert, d'Schoule fir zwou Wochen zouzemaachen. Déi Woch virdru scho war de Rescht vum Land an e komplette Lockdown gaangen.