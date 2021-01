Dat huet de franséische President Emmanuel Macron annoncéiert.

D'Debatt a Frankräich gouf duerch e Buch ausgeléist an där d'Juristin Camille Kouchner hirem Stéifpapp, dem renomméierte Politolog Oliver Duhamel, reprochéiert, hiren Zwillingsbrudder mëssbraucht ze hunn.

Zanterhier hunn dausende Fransousen ënnert dem Hashtag Metooinceste sexuell Mëssbrauchsfäll an hire Famillje public gemaach. "Mir sinn do. Mir lauschteren op Iech. Mir gleewen Iech. Dir wäert ni méi eleng sinn", huet de Staatschef e Samschdeg an engem Video op Twitter reagéiert a probéiert, den Affer Courage ze maachen. Och Joren, Joerzéngten duerno missten d'Temoignagë gehéiert ginn an déi Schëlleg bestrooft ginn.