Den Donald Trump hat d'Antikierper-Cocktailen als "Wonnermëttel" bezeechent, elo solle se och an Däitschland an den Asaz kommen.

Eist Nopeschland wëll vun der nächster Woch un als éischt Land an Europa Covid-Patiente mat sougenannte Monoklonal-Antikierper, also Medikamenter op Antikierper-Basis, traitéieren. Wéi de Gesondheetsminister Jens Spahn erkläert huet, goufen 200.000 Dosisse fir 400 Milliounen Euro kaf. D'Antikierper wierke wéi eng passiv Impfung. Domadder solle schwéier Verleef bei Risikopatienten elo am Fréijoer verhënnert ginn. Dat huet den däitsche Gesondheetsminister der "Bild am Sonntag" géintiwwer gesot. An der EU sinn dës Mëttel bis ewell nach net zougelooss.

Wéi eng Spriecherin vum zoustännege Ministère matgedeelt huet, géing et sech hei ëm d'Antikierper "Bamlavinimab" vum US-Pharmakonzern Eli Lilly an d'Mëttel vun der US-Firma Regeneron mat den Antikierper "Casirivimab" an "Imdevimab" handelen. Alle béid goufen an den USA zougelooss.

A puncto Impfverlaf erwaart sech de Jens Spahn am Februar op d'mannst 3 Milliounen Dosisse vum Impfstoff vun Astrazeneca, trotz Enkpäss bei de Liwwerungen.