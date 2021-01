2 Wochen ass et hier, dass et zu Qixia zu 2 Explosiounen an enger Minn koum, bei där 22 Leit verschott goufen.

Den Duerchbroch an d'Minn ass gelongen: 11 Minnenaarbechter konnte gerett ginn, ee weideren ass am Laf vun der leschter Woch verscheet. D'Sich no deenen aneren 10 an enger Déift vu 500 Meter leeft den Ament op Héichtouren.

Déi éischte Persoun, déi ënnert der Äerd fonnt gouf, wier an enger "extreem schwaacher kierperlecher Verfassung" gewiescht, huet déi chineesesch Tëleeschaîne CCTV beriicht. Op Biller am Fernsee war ze gesinn, wéi d'Minnenaarbechter mat Hëllef vun engem Lift un d'Uewerfläch bruecht goufen. Si konnte sech kaum op de Been halen an hate schwaarz Gesiichtsmasken un, fir hir Aen ze schützen.

Dag an Nuecht versichen d'Secouristen ënnert schwierege Konditiounen, déi Vermëssten ze retten. Virun allem de Waasserspigel, dee klëmmt, bereet hinne grouss Suergen.

Dëst war net den éischten Tëschefall an enger chineesescher Minn. Am Dezember sinn 23 Persounen zu Chongqing ëm d'Liewe komm.