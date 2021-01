A Portugal gouf de President Marcelo Rebelo de Sousa mat 61,6% vun de Stëmmen fir eng zweet Amtszäit vu 5 Joer gewielt.

Déi sozialistesch Kandidatin Ana Gomes ass mat 12,2% vun de Stëmme wäit hannendru gelant, dat virum Rietspopulist André Ventura mat 11,9%.

Den erëmgewielte President de Sousa huet sech deemno géint 6 Kandidaten duerchgesat. Well hien déi absolutte Majoritéit krut, ass eng 2. Walronn net méi néideg.

A senger Ried no der Victoire huet de Rebelo de Sousa annoncéiert, dass hien de Kampf géint d'Pandemie zu senger "éischter Prioritéit" maache wëll. De Staatschef huet a Portugal allerdéngs nëmme wéineg Vollmuechten an huet an éischter Linn eng zeremoniell Funktioun. Hien kann d'Parlament awer fir virgezunnen Neiwalen opléisen.

De Marcelo Rebelo de Sousa ass immens beléift, ënner anerem duerch verschidden Aktiounen: dass hien an engem Bermuda-Short gedëlleg an der Keess vum Supermarché gewaart huet, dass hie säin Iesse mat Sans-abrien gedeelt huet an dass hien an d'Mier gesprongen ass, fir 2 Meedercher ze hëllefen, déi mat engem Kanu ëmgekippt waren.