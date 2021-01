Iwwer 20 Staats- a Regierungscheffe beroden vun e Méindeg un zu Amsterdam iwwert de Klima-Changement.

Lass geet et um 13.55 Auer an dat fir 2 Deeg. Et ass och den éischten Optrëtt vum neien amerikaneschen Klima-Beoptraagten John Kerry. Ma och de Poopst Franziskus ass bei den Diskussioune bedeelegt.

D'Regierung vum hollännesche Ministerpresident Mark Rutte wëll déi dréngend Noutwennegkeet verdäitlechen, datt een op d'Suitte vun ëmmer méi héijen Temperature an déi domat verbonne Dréche-Periode reagéiere muss. Deemno soll en Upassungsagenda mat praktesche Léisungen a Pläng bis 2030 decidéiert ginn, un deem sech och déi fräi Wirtschaft an d'Institutioune wéi d'Weltbank bedeelege sollen.

De Klimawandel an d'Corona-Pandemie sinn och d'Haaptsujeten um Weltwirtschaftsforum vun Davos. Spëtze-Vertrieder aus Politik, Ekonomie a Gesellschaft diskutéieren do bis e Freideg. Opgrond vun der Pandemie ass et dëst Joer eng reng virtuell Editioun. Eng sëllege Regierungscheffe wäerte Rieden halen, beispillsweis de franséische President Macron, d’Kanzlerin Merkel oder de chinesesche Staatschef Xi Jinping. D’USA sinn duerch den neie Klima-Beoptraagten John Kerry vertrueden.

Am Mee wëll ee sech, sollt et bis dohin méiglech sinn, dann zu Singapur, perséinlech gesinn.