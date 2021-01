11 Mineuren haten d'Ongléck virun 2 Wochen iwwerlieft, eng weider Persoun gëtt ëmmer nach vermësst. Wat d'Ursaach war, ass nach ëmmer onkloer.

No Explosiounen an enger Goldminn zu Qixia a China, méi genee an der Provënz Shandong am Oste vum Land, hunn d'Asazekippen 9 Mineuren dout gebuergen. D'Zuel vun den Affer, déi dem Ongléck zum Affer gefall sinn, klëmmt den Autoritéiten no elo op 10. Eng Persoun ass, nodeems se gebuerge gouf, un enger Blessur um Kapp gestuerwen. 11 Persoune konnten zënter dem 10. Januar gerett ginn, eng weider Persoun gëtt nach vermësst. 22 Mineuren am Ganze goufe bei den Explosioune verschott.

D'Ursaach vun den op d'mannst 2 Explosiounen, déi den 10. Januar detonéiert sinn, ass nach net kloer. Beim Ongléck ass de Wee fir erauszekommen, komplett verschott ginn, de Kommunikatiounssystem gouf schwéier beschiedegt. Eng Woch no den Explosiounen hunn d'Rettungsekippen éischt Liewenszeeche registréiert. Si hunn doropshi Lächer gebuert an héieren, wéi géint Staangen am Wierk geschloe gouf. Aus 600 Meter Déift konnten déi 11 Mineure gerett ginn.

D'Minnen a China gëlle weltwäit als déi geféierlechst iwwerhaapt. All Joer kommen dausende Biergaarbechter ëm d'Liewen. D'Grënn sinn dacks schlecht Sécherheetsmesuren an e Manktem u Kontroll. Vill Accidenter sollen och mol ënnert den Teppech gekiert ginn, heescht et säitens verschiddene Quellen. Wéi et heescht, gouf dëse Virfall zu Qixia beispillsweis eréischt 2 Deeg méi spéit offiziell gemellt. Zwee héich Fonctionnairen, de Partei-Chef an de Buergermeeschter vu Qixia goufe vun hire Posten entbonnen.