Dëst ass elo schonn déi 3. Nuecht hannerteneen, dass et an Holland zu Gewalt a gréissere Police-Asätz komm ass

Zu Rotterdam ass d'Police e Méindeg mat Waasserwerfer géint Leit virgaangen, déi a Geschäfter agebrach sinn, zu Haarlem gouf Tréinegas agesat. Weider Protester goufen et awer och an anere Stied am Land, dorënner och zu Amsterdam. Der Police no goufe ronn 150 Mënsche festgeholl.

Déi éischt Ausschreidunge goufen et de Weekend bei Protester géint d'Ausgangsspär an der Nuecht, déi d'Regierung jo ordonéiert huet, fir de Coronavirus besser ënner Kontroll ze kréien. Mëttlerweil wier d'Motivatioun vun de gréisstendeels jonke Randaléierer awer onkloer.