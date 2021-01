A Frankräich gi Mënsche wéinst hirer Hautfaarf an Hierkonft systematesch vun der Police diskriminéiert.

Dat reprochéieren op d'mannst Amnesty International, Human Rights Watch a véier aner Organisatiounen de Sécherheetskräfte vir.

Wann een net bannent 4 Méint géing op d'Virwërf agoen, géing een eng Sammelklo areechen, esou d'Menace vun den Organisatiounen.

Fir dëst an Zukunft ze verhënneren, fuerdere si eng Ännerung vum Gesetz.

De President Emmanuel Macron hat schonns am Dezember gesot, datt ee Problemer bei der Police hätt. Hie sot, wann engem seng Hautfaarf net wäiss wier, géif ee méi dacks kontrolléiert ginn. Et géing een als Problemfaktor behandelt ginn an dat wier net ze erdroen, esou de Macron.

A Frankräich waren zulescht e puer Fäll vu massiver Policegewalt gemellt ginn.