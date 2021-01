Zanter e Mëttwoch an nach bis op d'mannst den 1. Mäerz sinn net-essentiell Deplacementer an an aus der Belsch eraus verbueden.

Deemno duerf ee just mat guddem Grond an d'Belsch fueren. Dofir muss een deen Ament dann och en deementspriechende Formulaire ausfëllen. Wéi d'Belsch matgedeelt huet, géing een dat och streng kontrolléieren. D'Frontalieren dierfen natierlech iwwer d'Grenz fueren, ewéi déi belsch Regierung matgedeelt huet. E Mëttwoch huet d'Police dann och zu Sterpenech op der Grenz Kontrolle gemaach. Weider Detailer iwwert déi aktuell Reegelen am Artikel op RTL 5minutes © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira