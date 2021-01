Alles an allem huet Bréissel jo e Kontrakt fir 400 Milliounen Dosissen ausgehandelt.

Et ass keng Léisung en Vue. Am Impf-Sträit tëscht der EU an dem brittesch-schwedesche Konzern AstraZeneca, dee jo e Freideg soll vun der EMA zougelooss ginn, huet e weidert Krisegespréich e Mëttwoch den Owend keen Duerchbroch bruecht.

Grouss Quantitéite vum Vaccin déi an de Memberstaaten dréngend gebraucht ginn an erwaart goufen, wäerte wuel réischt mat Wochen oder souguer Méint Retard ukommen, heescht et vun der Noriichtenagence dpa. D'Kommissioun rechent domadder, datt nëmmen ee Véierel vun den Dosisse geliwwert gëtt déi kaf goufen. Alles an allem huet Bréissel e Kontrakt fir 400 Milliounen Dosissen ausgehandelt.

D'Kommissioun ass besonnesch rosen, well een dem Betrib zanter Summer 336 Milliounen Euro zougesot an deels och schonn ausbezuelt huet fir d'Produktioun opzestocken.