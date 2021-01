Den CDU-Politiker Walter Lübcke war jo 2019 doheem vum Stefan Ernst erschoss ginn.

De Mäerder vum CDU-Politiker Walter Lübcke, de Rietsextremist Stephan Ernst kritt déi héchst Strof nämlech „Liewenslänglech“. Dat huet d'Oberlandesgeriicht vu Frankfurt en Donneschdeg de Moien decidéiert.

Däitschem Recht no kann de Verurteelten eréischt no 15 Joer eng Demande maachen, fir ënner Konditiounen aus dem Prisong erauszekommen. Gëtt dës Demande refuséiert, kann all 2 Joer eng nei Demande gemaach ginn.

De Riichter huet ausserdeem nach déi sougenannten „besondere Schwere der Schuld“ festgestallt, esou dass de Stephan Ernst warscheinlech och no senger Prisongsstrof net dierft fräikommen.

