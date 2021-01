Déi zwee hätten a Florida driwwer geschwat wéi d'Republikaner 2022 d'Majoritéit am Kongress nees wëllen zréckkréien.

Den Donald Trump wëll sech och an Zukunft intensiv an der Republikanescher Partei engagéieren. Hien hätt eng ganzt gutt en häerzlech Entrevue mam republikanesche Minoritéitsleader am Representantenhaus Kevin Mc Carthy gehat, heescht et aus dem Entourage vum fréierer President.

Déi zwee hätten a Florida driwwer geschwat wéi d'Republikaner 2022 d'Majoritéit am Kongress nees wëllen zréckkréien. Den Ament hunn d'Demokrate jo souwuel am Senat wéi am Representantenhaus eng knapp Majoritéit.