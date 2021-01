Trotz de Beméiunge vun de Vereente Natiounen, een Friddensprozess a Gang ze bréngen, ass keen Enn vun den Kämpf a Siicht.

Deene meeschte Leit am Jemen feelt den Zougang zur Gesondheets-a Waasserversuergung. An deem Kontext war an der Mëttesstonn e Protest-Piquet op der Plëss. Organiséiert gouf dësen vum Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, grad ewéi der Friddens-a Solidaritéitsplattform.

Op engem Protestpiquet an der Stad hunn eng 15 Leit op de Biergerkrich am Jemen opmierksam gemaach. Se hunn eng Wafferou gefuerdert. Eng vun Saudi-Arabien ugefouert international Koalitioun ënnerstëtzt d’Regierung vum Präsident Hadi. Hinne géintiwwer stinn déi opstännesch Huthi-Rebellen, déi dem Iran nostinn an zënter 2014 ënnert anerem d’Haaptstad Sanaa kontrolléieren. Ënnert anerem d’USA, Frankräich a Groussbritannien ënnerstëtzen déi international Allianz logistesch. Een Enn vum Krich ass net a Sicht.

© Frank Elsen / RTL

Zejoert am Dezember koum et um Fluchhafen vun Aden, wou déi nei Regierung gelant war, zu enger schwéierer Explosioun. Eng 26 Mënsche waren ëmkomm a méi ewéi 50 Leit goufe blesséiert. D’Regierung hat d’Huthi-Rebellen dofir responsabel gemaach.

Am Jemen si 24 Millioune Mënschen op humanitär Hëllef ugewisen. D’Populatioun brauch virun allem ee sécheren Accès zu Drénkwaasser, Liewensmëttel a Medikamenter. Krankheeten ewéi ënnert anerem Cholera a Malaria breede sech aus. Wéinst dem Konflikt ass den Import vun humanitäre Gidder awer ageschränkt.

De Biergerkrich am Jemen huet bis ewell méi ewéi 200.000 Doudesaffer gefuerdert a Millioune Mënsche goufe verdriwwen. D’Vereenten Natioune beschreiwen d’Kris als eng vun de schlëmmsten humanitäre Katastrophe weltwäit.