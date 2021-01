Zu Gerolstein gouf et scho méi laang e Sträit tëscht engem Locataire an dem Proprietär vun engem Haus, deem du wuel d'Sécherungen duerchgebrannt sinn.

Wéi d'Police vun Tréier schreift ass d'Ausernanersetzung e Freideg de Moien eskaléiert. De Proprietär wollt deen Dag Aarbechte mat engem Bagger duerchféiere loossen. Ma op eemol hätt hie sech selwer hannert d'Steier vun der Maschinn gesat an hätt d'Gebai deelweis ofgerappt. De Locataire wier deen Ament am Haus gewiescht, him ass zum Gléck awer näischt geschitt.

Aktuell ass d0Haus bis op Weideres net méi bewunnbar, et riskéiert nämlech komplett an de Koup ze falen. Géint de Proprietär gouf en Ermëttlungsverfaren an d'Weeër geleet.