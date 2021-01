D'Anti-Rassismus-Beweegung "Black Lives Matter" gouf vun engem lénke Politiker aus Norwegen fir de Friddensnobelpräis virgeschloen.

Hien huet déi Propos gemaach, well "Black Lives Matter" sech zu enger vun de wichtegsten a gréisste Beweegungen am Kampf géint Rassendiskriminatioun entwéckelt hätt. Den Debat, deen an den USA ugefaangen hätt, hätt a ville Länner Opmierksamkeet kritt.



D'Laureate ginn am Oktober bekannt.



D'lescht Joer hat de Welternährungsprogramm de Friddensnobelpräis kritt.