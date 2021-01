Gutt 3 Wochen nom Stuerm op d'US Kapitol zu Washington sinn 2 Membere vun der rietsextremer Grupp "Proud Boys" ugeklot ginn.

Hinne gëtt ënnert anerem Verschwierung zu engem Verbrieche virgeworf a Widderstand géint d'Staatsgewalt. Alles an allem si bis ewell iwwer 150 Mënschen am Kontext vun der Attack ugeklot ginn.

Den Jacob Chansley, dee villen duerch säi gewoten Outfit dierft an Erënnerung bliwwe sinn, ass e Supporter vum Trump an der QAnon-Beweegung. Éischt Ermëttlunge vum FBI hate jo erginn, dass hien drogenofhängeg a psychesch labil soll sinn an esouguer bereet wier, e Mord ze begoen. Wärend dem Ugrëff op d'Kapitol soll hien dem Vizepresident Pence e Message hannerlooss hunn, op deem geschriwwe steet: "nëmmen eng Fro vun der Zäit, bis Gerechtegkeet" kënnt. Weider huet et vun den Ermëttler geheescht, dass si Beweiser hätten, dass d'Randaléierer express bestëmmte Vertrieder vun der Regierung wollte gefaangen huelen an esouguer ëmbrénge wollten.

Ënner anerem gouf jo och en 31 Joer ale Mann e puer Deeg virun der Inauguratioun vum nächsten US-President an der Haaptstad Washington, net wäit vum Kapitol, festgeholl. Hien hat eng geluede Waff mat ronn 500 Schoss Munitioun bei sech. Béides war net registréiert. Donieft hat de Mann kee Waffeschäin.